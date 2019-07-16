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В Караганде трое мужчин оказались в колодце и погибли

Мужчина пытался произвести чистку колодца и упал в него. Двое мужчин кинулись на помощь.

Фото : ekaraganda.kz16 июля 2019, 14:24

Трое мужчин скончались в Караганде, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Ночью,16 июля, 59-летний житель улицы Буровая упал в канализационный колодец. Мужчина пытался произвести чистку колодца глубиной 6 метров, предназначенного для сбора и откачки канализационных стоков.

Спасти мужчину пытался его 29-летний сын и сосед, 1989 года рождения. В ДЧС Карагандинской области сообщили, что в 4:53 и 5:02 были спасены владелец дома и сосед, которых госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

В 6:30 силами ДЧС и ТОО "Караганды Су" извлечено тело третьего 29-летнего мужчины.

Позже в Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, спасти двух других пострадавших не удалось.


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