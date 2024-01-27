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Тело мужчины нашли в колодце Павлодара

Тело мужчины нашли в колодце Павлодара Фото: скриншот с видео
В Южном отделе полиции Павлодара завели уголовное дело после того, как в колодце по улице Камзина нашли тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Изначально информация о том, что труп неизвестного мужчины нашли в колодце у дома 163 по улице Камзина, распространилась в социальных сетях. Позднее это подтвердили в полиции Павлодара, а также уточнили, что погибшего опознали, пишет Pavlodarnews.

"Стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался мужчина без определенного места жительства. Труп мужчины был без внешних признаков насильственной смерти". Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Сотрудники полиции назначили экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Двумя днями ранее в Таразе позади дома одного из микрорайонов полицейские нашли тело мужчины 50-60 лет без признаков насильственной смерти.

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Мария Мельникова
Павлодар Павлодарская область
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