Пропавшего алматинца нашли убитым

Мужчина стал жертвой убийства, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено в русле БАКа за более 100 км от Алматы.

Полицейские Алматинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 34-летнего жителя Алматы, числившегося последние пять дней пропавшим без вести, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

10 июля к полицейским Карасайского района обратилась 33-летняя жительница Алматы с заявлением об исчезновении своего супруга, выехавшего днем ранее в один из поселков на территории района. Открыв розыскное дело полицейские сразу же организовали масштабные поиски пропавшего мужчины, работавшего, как выяснилось, в одной из алматинских строительных компаний.

- В ходе розыскных мероприятий оперативники Карасайской районной полиции провели объемную работу. Установили все детали исчезновения, просмотрели уличные камеры видеонаблюдения, отыскали и допросили очевидцев, которые могли бы оказать содействие в его поисках. В итоге полицейским удалось установить и задержать двух коллег разыскиваемого мужчины, обоснованно подозреваемых в причастности его исчезновения. Оба задержаны и помещены под стражу, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как оказалось, пропавший без вести мужчина стал жертвой убийства, тело которого с признаками насильственной смерти уже обнаружено стражами порядка в русле БАКа за более 100 км от Алматы. Установлено также место совершения преступления и автомашина, на которой, предварительно, было вывезено тело потерпевшего.

- Место сокрытия тела разыскиваемого было указано одним из подозреваемых. Сейчас по факту убийства с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, - дополнили в областной полиции.

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