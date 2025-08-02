В Шымкенте нашли мертвой молодую женщину, пропавшую 10 дней назад

Тело 26-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили возле мусорного контейнера в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 августа Оtyrar.kz, девушка ушла из дома 21 июля и с тех пор не выходила на связь. Спустя 10 дней ее нашли мертвой. На теле зафиксированы ножевые ранения.

Как сообщили в департаменте полиции, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Он задержан и водворён в следственный изолятор", – заявил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Шымкента Нуржан Мырзагельдиев.

В полиции добавили, что распространение ложной информации о деле может повлечь уголовную ответственность. Ведется всестороннее расследование.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пропавшего в горах Алматы 20-летнего парня нашли мертвым.