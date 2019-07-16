Уникальная природа Восточного Казахстана дает возможность развивать все виды туризма

Восточно-Казахстанская область имеет высокие потенциалы развития туристской отрасли.

Регион славится уникальной красоты природой, здесь имеются все виды ландшафта, которые дают возможность развивать практически все виды туризма и они развиваются, сообщает Zakon.kz.

О развитии всех видов туризма в Восточном Казахстане свидетельствует динамика роста по всем показателям отрасли. Так, по официальной статистике на сегодня в области работают 537 мест размещений. Единовременная вместимость составляет 31917 койко-места. Количество обслуженных посетителей также ежегодно растет, в 2018 году по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилось на 16,2% и составило 565 030 человек.

Объем услуг мест размещения, без учета услуг ресторанов, составил 5889,2 млн тенге (рост на 37,7%).

Важнейшим направлением работы Управления туризма Восточного Казахстана является реализация Посланий Первого Президента Республики Казахстан в рамках 86 шага Плана нации 100 шагов, а также программы "Рухани жангыру". В целях их реализации проведена поэтапная, комплексная работа по развитию туристской индустрии.

Фото Новое Телевидение

Как известно, побережье озера Алаколь является жемчужиной Восточного Казахстана, за последние два года на развитие данной туристской зоны выделено порядка 5,2 млрд тенге. В текущем году ведется работа по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе на разработку ПСД уже выделено более 120 млн тенге, принимаются меры по благоустройству побережья на сумму 248 млн тенге.

Создана рабочая группа, которая на постоянной основе проводит мониторинг баз отдыха на предмет соблюдения бытовых и санитарных условий, пожарной безопасности, выполнения условий меморандумов, подписанных между акиматом района и владельцами баз отдыха и другая разъяснительная работа.

В рамках программы "Рухани жангыру" совместно с туроператорами области разработан туристский маршрут "Литературный Восток", который проходит по сакральным местам области и построен на именах известных писателей и других выдающихся личностей Восточного Казахстана. Участниками проекта стали 2 200 школьников региона, из областного бюджета выделено 76, 986 тысяч тенге.

Фото iqap.kz

Объекты проекта - Мемориальный комплекс Абая-Шакарима, дом-музей имени Абая Кунанбаева, музей имени Абая в г. Семее, родник у перевала Кушикбай, географический центр Евразийского континента, памятник "Енлик-Кебек", Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, дом-музей имени Ф. М. Достоевского, историко-краеведческий музей, памятник А. Иванову, комплекс Марьин Утес.

Продолжением данного проекта является создание комплексных тур маршрутов в рамках инициативы Первого Президента "Познай свою землю!", которая предусматривает возрождение массового и школьного туризма с ознакомлением культурных, сакральных, природных объектов и промышленных предприятий области.

Совместно с туроператорами Управлением туризма ВКО разработаны 14 маршрутов и уже в текущем году планируется начать организацию экскурсий.

Разработан аудиогид по сакральным местам "Тарихи Жол", который размещен на сайте toureast.kz. Выпущена электронная книга для детской аудитории "Легенды и сказания Восточного Казахстана", куда вошли 15 сакральных мест области для публикации (легендирование) в книге. Она повествует о сакральных местах региона, подвигах героев, старинных преданиях и истории предков.

Фото e-history.kz

Также развивается инфраструктура на сакральных объектах. Благоустроена территория вокруг мавзолея Ыргызбай ата в Тарбагатайском районе на сумму 50 млн тенге. На 25 млн тенге проведено благоустройство Пещеры Коныр-Аулие. На ремонт дороги от г. Семея до с. Караул выделено 2,2 млрд тенге, от с. Карауыл до пещеры проводилась профилировка гравийной дороги, проведены исследования физико-химических свойств пещеры Коныр-Аулие. На Берельских курганах Катон-Карагайского района создан музей под открытым небом.

Общеизвестно, развитие туризма напрямую зависит от состояния дорог и логистики, поэтому акиматом области проведена масштабная работа по реконструкции и ремонту дорог. За 2016-2018 годы выделено более пяти миллиардов тенге на ремонт дорог по основным туристским направлениям к озерам Алаколь, Сибины, Маркаколь, горнолыжным комплексам "Нуртау", "Алтайские Альпы".

Важным достижением в этом направлении является субсидирование авиа- и железнодорожных маршрутов до озера Алаколь. Так, на сегодня действует субсидируемое авиасообщение по маршруту "Усть-Каменногорск – Семей – Урджар" до озера Алаколь (с. Урджар) на сумму 162 млн тенге.

С июня по сентябрь на общую сумму 114 млн тенге субсидируются железнодорожные перевозки из городов Семея и Усть-Каменогорска до ст. Жаланашколь.

Выполняются четыре прямых автобусных маршрута: Усть-Каменогорск – Барлык Арасан, Семей – Барлык Арасан, Усть-Каменогорск – оз. Алаколь, Семей – оз. Алаколь.

Фото informburo.kz

На ремонт дорог к Сибинским озерам выделено 170 млн тенге. Благоустроена территория озера Шалкар (третье озеро), открыт муниципальный пляж.

Хотелось бы добавить, что недавно, 15 июня, состоялось официальное открытие пляжного сезона на Сибинских озерах. В рамках мероприятия были организованы семейные спортивные соревнования, праздничный концерт с участием звезды казахстанской эстрады Дастана Оразбекова и других исполнителей.

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