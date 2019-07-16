Токаев поручил разработать концепцию развития госуправления
Президент был проинформирован о текущей деятельности Агентства и планах на предстоящий период.
Фото : Акорда16 июля 2019, 15:46
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Агентства и планах на предстоящий период.
- Анар Жаилганова доложила о формировании "Президентского кадрового резерва" и принимаемых мерах по дальнейшему переводу оказания государственных услуг в электронный формат, - говорится в сообщении.
Глава государства указал на необходимость разработки Концепции развития государственного управления, которая должна предусматривать повышение эффективности госслужбы и усиление требований к государственным управленцам.
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