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Токаев поручил разработать концепцию развития госуправления

Президент был проинформирован о текущей деятельности Агентства и планах на предстоящий период.

Фото : Акорда16 июля 2019, 15:46

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Агентства и планах на предстоящий период.

- Анар Жаилганова доложила о формировании "Президентского кадрового резерва" и принимаемых мерах по дальнейшему переводу оказания государственных услуг в электронный формат, - говорится в сообщении.

Глава государства указал на необходимость разработки Концепции развития государственного управления, которая должна предусматривать повышение эффективности госслужбы и усиление требований к государственным управленцам.


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