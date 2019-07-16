Певица родила 5 детей за 10 лет, прежде чем выйти замуж

Справедливости ради надо отметить, что Динара и ее возлюбленный в первый же год знакомства сделали мусульманский обряд "никях".

Казахстанская певица, финалистка SuperStar.kz Динара Султан спустя 10 лет после знакомства со своим возлюбленным сыграла свадьбу. За это время у пары родилось 5 очаровательных детишек, передает Zakon.kz.

Справедливости ради надо отметить, что Динара и ее возлюбленный в первый же год знакомства сделали мусульманский обряд "никях".

- Я думаю, это самое важное. А свадьба — это очередной повод собрать родных и друзей. Зато дети как радовались! Они на всю жизнь запомнят, что мама красивая и молодая невеста с пятью сладкими детьми. Наверное, я прошла какое-то испытание от своего суженого, и прошла достойно, - прокомментировала певица.

За 10 лет совместной жизни у пары родились 5 детишек, и все они присутствовали на свадьбе в привычном ее понимании, были свидетелями

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- Многие в недоумении, как можно с пятью детьми выходить замуж.???? Все возможно! Только надо пожелать. Мысли материализуются, честно говорю. Моя сестра напомнила, что в детстве в ауле я смотрела разные бразильские сериалы. Там были свадьбы на берегу, венчание и т. п. Оказывается, я говорила, что и у меня будет такая свадьба, вот увидите. На самом деле я этого не помню, но, как говорится, притянула. Да, я к этому дню шла целых 10 лет и хочу ответить тем, кто осуждает меня, что дети незаконные и родились не в браке. Вы ошибаетесь! Браки заключаются на небесах, за нас это было уже решено, - написала Динара Султан, далее упоминая про "никях".

К слову, теперь уже официальный муж Динары старше ее на 17 лет и не имеет отношения к шоу-бизнесу.

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