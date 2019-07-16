Певица родила 5 детей за 10 лет, прежде чем выйти замуж
Справедливости ради надо отметить, что Динара и ее возлюбленный в первый же год знакомства сделали мусульманский обряд "никях".
Казахстанская певица, финалистка SuperStar.kz Динара Султан спустя 10 лет после знакомства со своим возлюбленным сыграла свадьбу. За это время у пары родилось 5 очаровательных детишек, передает Zakon.kz.
Справедливости ради надо отметить, что Динара и ее возлюбленный в первый же год знакомства сделали мусульманский обряд "никях".
- Я думаю, это самое важное. А свадьба — это очередной повод собрать родных и друзей. Зато дети как радовались! Они на всю жизнь запомнят, что мама красивая и молодая невеста с пятью сладкими детьми. Наверное, я прошла какое-то испытание от своего суженого, и прошла достойно, - прокомментировала певица.
За 10 лет совместной жизни у пары родились 5 детишек, и все они присутствовали на свадьбе в привычном ее понимании, были свидетелями
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- Многие в недоумении, как можно с пятью детьми выходить замуж.???? Все возможно! Только надо пожелать. Мысли материализуются, честно говорю. Моя сестра напомнила, что в детстве в ауле я смотрела разные бразильские сериалы. Там были свадьбы на берегу, венчание и т. п. Оказывается, я говорила, что и у меня будет такая свадьба, вот увидите. На самом деле я этого не помню, но, как говорится, притянула. Да, я к этому дню шла целых 10 лет и хочу ответить тем, кто осуждает меня, что дети незаконные и родились не в браке. Вы ошибаетесь! Браки заключаются на небесах, за нас это было уже решено, - написала Динара Султан, далее упоминая про "никях".
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Многие в недоумении как можно с пятью детьми выходить замуж.???? Все возможно! Только надо пожелать. Мысли материализуются, честно говорю. Моя сестра напомнила что, я в детстве в ауле смотрела разные бразильские сериалы и там были такие свадьбы на берегу, венчание и т п, я оказывается говорила что , и у меня будет такая свадьба, вот увидите????. На самом деле я этого не помню, но как говорится - видимо притянула???? Да, я к этому дню шла целых 10 лет, и хочу ответить тем кто осуждает меня, что, дети не законные и они родились не в браке. Вы ошибаетесь, браки заключаются на небесах, за нас это было уже решено. Мы в первый же год знакомства с мужем сделали Мусульманский обряд «Никях» я думаю это самое важное. А свадьба это очередной повод собрать родных и друзей! А дети как радовались, они на всю жизнь запомнят что, мама красивая и молодая невеста с пятью сладкими детьми???? Я наверное прошла какое-то испытание от своего суженого, и прошла достойно, об этом в следующий раз будет очень интересный пост! А песня «СЕН» во всех свадьбах страны как Love story как гимн. Я решила спеть своему любимому. Надеюсь понравилось????????❤️ Будьте любимыми???? #Сен #Любовь #церемониясвадьбы
К слову, теперь уже официальный муж Динары старше ее на 17 лет и не имеет отношения к шоу-бизнесу.
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