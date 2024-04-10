Первая за 10 лет тройня родилась в Костанае

Тройню родила жительница Костанайской области. Теперь в семье Абдрахмановых восемь детей. 10 апреля маму с тремя малышами: Айару, Ардан и Арлан выписали домой. Кроме новых ее членов, Акшагуль и Жалгас воспитывают еще пятерых: старшему из них – 18 лет, младшей – два года, сообщает Zakon.kz.

Главный врач по медицинской части Костанайского перинатального центра Костанайской областной больницы Борис Аутенов рассказал Astana TV, что тройни в Костанае – явление нечастое. За последние 10 лет это третий случай.

По словам супругов, к пополнению в семействе всегда готовы и тройне нисколько не удивились и очень обрадовались.

Одним из первых с рождением детей семью Абдрахмановых поздравил аким Костаная Марат Жундубаев.

"От всех горожан, от акима области и себя лично разрешите поздравить вас с этим замечательным событием. Мы пережили непростые дни. Костанайцы, как один, включились в борьбу с паводками. Сегодня пик паводков нами пройден. И в этот момент в Костанае рождается трое детей. Это чудо! На смену серым дням приходит светлая полоса, и это символично. Начинается новая счастливая жизнь". Марат Жундубаев

Отмечается, что семье Абдрахмановых подарили квартиру в новом доме с полным ремонтом площадью 109 кв. м. До этого семья жила в арендном жилье без права приватизации площадью 58 кв. м.

Супруги не сдерживали слез радости. С переездом тянуть не намерены, несмотря на все предстоящие хлопоты по уходу за детьми.

Ранее, 4 апреля, 40-летняя жительница Туркестанской области Жансауле Доспанова родила троих мальчиков. Дети появились на свет недоношенными, но их состояние стабильное.