Кочевники: как в Казахстане возрождают конные прогулки

Экспедиция "Киелі Қазақстан" проходила по Алматинской области в рамках программы "Рухани Жаңғыру".

Конные экспедиторы проложили маршруты и закончили свой поход на озере Кайынды. 12 дней группа всадников кочевала в разных местах Алматинской области, чтобы заложить начало развития конного туризма, передает Zakon.kz.

Экспедиция "Киелі Қазақстан" проходила по Алматинской области в рамках программы "Рухани Жаңғыру". Группа кочевников из числа опытных путешественников, представителей туроператоров и казахстанских тревел-блогеров, а также съемочных команд "Across the Central Asia" и "Outdoor KZ" телеканала Kazakh TV начала путь из Алматы за 12 дней прошли ряд живописных мест Казахстана.

Первые дни экспедиции проходили в селе Иссык и Батан Алматинской области. Участники сначала посетили историко-культурный заповедник-музей "Иссык", по пути в село Батан остановились в Тургене, чтобы увидеть Медвежий водопад. Далее участники экспедиции побывали в одном из живописных мест Казахстана – Кайракском водопаде, на пути в урочище Ой-Карагай группа проехала на лошадях возле Чинтургеньских реликтовых моховых ельников.

Следующие дестинации экспедиции были урочище Дон-Жайляу и обсерватория на плато Асы, урочище Кара-Арча, река Жинишке, плато Аманжол, завершающие дни экспедиции прошли в высокогорных озерах Кольсай и озере Кайынды.

- Проект развития конного туризма тесно связан с концепцией Kazakh Tourism – это развитие 4E: eco, ethno, entertainment, events. Конный туризм тесно связан с экотуризмом. Сегодня это очень быстрорастущий сегмент международного рынка, который мы должны использовать. Этому способствует два обстоятельства: есть историческое доказательство того, что лошадь впервые была одомашнена здесь, на территории Казахстана, у нас богатая кочевая культура. Все, что мы делаем сейчас нацелено на возрождение кочевых традиций и представление Казахстана, как страны с развитым разнообразным конным туризмом: как спортивного, так и лечебно-оздоровительного, - сказал заместитель председателя правления Kazakh Tourism Тимур Дуйсенгалиев.

Данные экспедиции помогли проложить маршруты в горах и степи, где по пути встречаются очень много сакральных мест и памятников архитектуры и истории.

- Мы идем по программе "Рухани Жаңғыру". Маршрут данной конной экспедиции проходил по степной зоне Сарыарки с большим количеством сакральных мест, историко-культурных памятников. Экспедиция объединила несколько факторов – развитие конного туризма и ознакомление своего края. Вторая экспедиция проходила на территории Заилийского Алатау – популярное направление, которое на сегодняшний день является самым массовым. Это конные туры в рамках проекта Шелкового пути. Мы хотим затронуть два сегмента: конный туризм в горах и степи. Важно подчеркнуть, никто не отождествляет Казахстан как страну, которая может предоставить такие виды туризма. Все думают, что за таким активным отдыхом надо ехать либо в Кыргызстан, либо в Монголию. Но здесь мы должны себя позиционировать, как страна великой степи, которая позволяет создавать различные виды туров, в том числе и конных. В результате экспедиций появились два сертифицированных маршрута, которые в зависимости от предпочтений туристов могут быть поделены на сегменты, - отметил Тимур Дуйсенгалиев.

Туристу предлагаются разные маршруты: на день, на несколько дней, на несколько часов. Целый маршрут может занять от 9 до 12 дней.

- Наша задача была создать своего рода карту и отработать эти маршруты, рассмотреть возможности создания инфраструктуры, кемпинги и другое. Со стороны маркетинга: в продуктовую линейку Казахстана добавляем сегмент конного туризма, который сегодня набирает популярность. Завершившийся тур по Сарыарке мы изучаем вместе с представителями турбизнеса и зарубежными туроператорами. Я думаю это серьезный шаг по пути создания целого сегмента туристического бизнеса, куда войдут представители частного бизнеса. Важно, что все эти маршруты проходят по сельской местности, что позволит создать дополнительные рабочие места, сервисные точки и т.д., - подытожил он.

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