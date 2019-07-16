Почему в Казахстане растет курс рубля

Эксперт назвал основные причины подорожания российской валюты и спрогнозировал курс рубля и тенге на ближайшее время.

Казахстанский экономист Арман Байганов проанализировал основные факторы укрепления российской валюты по отношению к тенге. Об этом он написал соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, сегодня 16 июля, торги на казахстанском валютном бирже показали рекордное укрепление курса российского рубля по отношению к тенге. Теперь за один российский рубль дают 6,11 тенге, чего раньше не бывало.

- Основная причина такого последовательного укрепления российского рубля кроется, во-первых, в высокой устойчивости экономики России несмотря на продление действующих санкций со стороны Европейских стран. Что подтверждается динамикой курса рубля по отношению к остальным мировым валютам во втором квартале. Во-вторых, у нас с Россией существует отрицательное торговое сальдо, и это из года в год прогрессирует. Учитывая, что на Россию приходится свыше 90% всего товарооборота со странами Евразийского экономического союза, то следовательно, пока этот разрыв в торговом балансе будет сохраняться, маловероятно, что в ближайшем перспективе рубль будет стоить ниже 6 тенге. В-третьих, в России налоговая база намного выше чем у нас, соответственно государство больше получает дохода в бюджет на финансирование различных социальных программ и поддержание устойчивости рубля, – написал экономист.

По его мнению, с учетом перечисленных факторов, во втором полугодии 2019 года курс российского рубля будет в пределах 6 – 6,25 тенге, с большей вероятностью в сторону укрепления российского рубля.

- Укрепление российского рубля спровоцирует новый виток инфляционных процессов в Казахстане и может затронуть подорожание таких видов товаров, импортируемых из России, как продукция машиностроения, минеральные продукты, продукты питания, биологические активы, металлы и изделия из них, древесина, ГСМ и прочее, – считает Арман Байганов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!