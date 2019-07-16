Токаев предложил казахстанцам обращаться к нему напрямую

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил жителям страны обращаться к нему через виртуальную приемную, которая работает на сайте Акорды, передает Zakon.kz.

Информацию глава государства опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

С целью улучшения взаимодействия с общественностью и реагирования на запросы граждан на сайте www.akorda.kz была открыта моя Виртуальная приемная.

В Виртуальную приемную поступают многочисленные письма, в которых граждане страны обращаются по вопросам, волнующим их лично или имеющим широкое общественное звучание. Каждое поступившее сюда письмо официально регистрируется и рассматривается мной лично и сотрудниками Администрации.

Виртуальная приемная дает возможность каждому гражданину направлять запросы и получать ответы, имеющие юридическую силу.