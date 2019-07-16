Актюбинец-ликвидатор аварии в Чернобыле покончил с собой после просмотра сериала

Об этом сообщает британское издание.

Герой-ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой после просмотра сериала "Чернобыль", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Нагашибаю Жусупову был 61 год. Герою-ликвидатору пришлось переехать вместе с женой и пятью детьми в убогое общежитие после того, как власти отказались ему предоставить квартиру – в то время, после ЧП, ветеранам предоставляли жилье.

В июне Нагашибай покончил с собой, бросившись с крыши пятиэтажного здания. Дочь считает, что причиной стал просмотр сериала "Чернобыль", который вернул ему воспоминания об ужасных днях ликвидации аварии на АЭС. По словам Гаухар, сериал напомнил мужчине об ужасах, которые ему довелось пережить, и после просмотров он плакал.

Друзья считают, что Нагашибай решил свести счеты с жизнью, потому что власти не признали его заслуги перед отечеством. Жусупов не только был задействован в Чернобыле, но и в дальнейшем работал на Семипалатинском полигоне.

Многих ветеранов Чернобыля награждали квартирами и повышенными пособиями и пенсиями, но, по словам друзей Жусупова, он чувствовал себя обманутым. Более 10 лет он прождал квартиру, ютясь в крохотной комнате с женой и пятью детьми, а в итоге его имя просто вычеркнули из списка на получение жилья для ветеранов.

Бакытжан Сатов, глава организации, представляющей ликвидаторов аварии в Чернобыле, сообщил, что Нагашибай Жусупов оказался на месте ЧП одним из первых. По мнению Сатова, на суицид ликвидатора толкнуло полное отчаяние – мужчина годами не мог получить приличное жилье.

Здоровье Нагашибая было существенно подорвано после аварии на реакторе. Он страдал частыми мучительными головными болями, все чаще и чаще приходилось ложиться в больницу. К моменту гибели он получал 66 тысяч тенге в месяц.

В одном из интервью незадолго до смерти Жусупов сказал: "Нам никто не объяснил, почему нас туда отправили. Я вообще был трактористом".

Несмотря на все проблемы, Нагашибай всегда старался помочь другим, был полон энергии, когда играл с внуками.

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