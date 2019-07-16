Глава Международного валютного фонда подала в отставку

Это связано с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. Об этом пишет РИА Новости.

"Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года", - говорится в заявлении Лагард, которое распространил фонд.

По ее словам, до этого момента будет действовать объявленное ранее ее решение не участвовать в делах фонда, пока рассматривается кандидатура на пост главы ЕЦБ.

- Я приняла это решение, руководствуясь интересами фонда, и это ускорит процесс избрания моего преемника, - добавила Лагард.

По ее словам, совет управляющих в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Совет управляющих фонда распространил отдельное заявление, в котором поблагодарил Лагард за работу на благо МВФ. "Под ее руководством фонд успешно помог своим странам-членам ориентироваться в беспрецедентном окружении вызовов, включая влияние глобального финансового кризиса и его последствий", - говорится в заявлении.

Совет заверил, что процесс поиска нового директора-распорядителя начнется "немедленно".

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