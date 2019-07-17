Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен новый глава Еврокомиссии

Пост заняла Урсула фон дер Ляйен.

Фото : 112 Украина17 июля 2019, 00:23

Европарламент после непростого обсуждения согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Полномочия нынешнего руководителя ЕК Жан-Клод Юнкера заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, фон дер Ляйен должна занять это кресло в ноябре.

Перед голосованием она заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.

Ранее в Европарламенте раскритиковали номинацию фон дер Ляйен на пост как из-за личной компетенции, так и из-за самой процедуры.

В частности, депутаты критиковали сам процесс выбора кандидата, поскольку лидеры стран отвергли процедуру выдвижения на эту должность представителя от ведущих партий.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты