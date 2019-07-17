Назначен новый глава Еврокомиссии

Пост заняла Урсула фон дер Ляйен.

Европарламент после непростого обсуждения согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Полномочия нынешнего руководителя ЕК Жан-Клод Юнкера заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, фон дер Ляйен должна занять это кресло в ноябре.

Перед голосованием она заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.

Ранее в Европарламенте раскритиковали номинацию фон дер Ляйен на пост как из-за личной компетенции, так и из-за самой процедуры.

В частности, депутаты критиковали сам процесс выбора кандидата, поскольку лидеры стран отвергли процедуру выдвижения на эту должность представителя от ведущих партий.

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