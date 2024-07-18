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Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

Переизбрали главой Еврокомиссии, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:28 Фото: europarl.europa.eu
Европейский парламент на заседании переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок, сообщает Zakon.kz.

Итоги голосования в Европарламенте опубликованы на сайте организации.

За назначение проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284.

Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 голос из 720.

Голосование было тайным.

Ранее Урсула фон дер Ляйен проиграла в суде дело о прозрачности контрактов на закупку вакцин от COVID-19.

Признание Еврокомиссии виновной открывает путь к уголовному преследованию фон дер Ляйен, но, как сразу отметили эксперты, вряд ли это повлияет на ее переизбрание.

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