Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

Европейский парламент на заседании переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок, сообщает Zakon.kz.

Итоги голосования в Европарламенте опубликованы на сайте организации.

За назначение проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284.

Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 голос из 720.

Голосование было тайным.

Ранее Урсула фон дер Ляйен проиграла в суде дело о прозрачности контрактов на закупку вакцин от COVID-19.

Признание Еврокомиссии виновной открывает путь к уголовному преследованию фон дер Ляйен, но, как сразу отметили эксперты, вряд ли это повлияет на ее переизбрание.