Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии
Фото: europarl.europa.eu
Европейский парламент на заседании переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок, сообщает Zakon.kz.
Итоги голосования в Европарламенте опубликованы на сайте организации.
За назначение проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284.
Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 голос из 720.
Голосование было тайным.
Ранее Урсула фон дер Ляйен проиграла в суде дело о прозрачности контрактов на закупку вакцин от COVID-19.
Признание Еврокомиссии виновной открывает путь к уголовному преследованию фон дер Ляйен, но, как сразу отметили эксперты, вряд ли это повлияет на ее переизбрание.
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