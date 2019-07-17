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Министр во Франции уволился из-за роскошных ужинов за счет бюджета

Политик публиковал фотографии с приемов в соцсетях, за что его раскритиковали интернет-пользователи.

Фото : соцсети17 июля 2019, 00:54

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи уволился на фоне скандала из-за шикарных ужинов за государственный счет. Он сообщил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке, пишет Лайф.

— Атаки и линчевание со стороны СМИ, объектом которых является сегодня моя семья, заставляют меня сделать необходимый шаг назад — и это поймут все... Поэтому сегодня утром я подал заявление об отставке премьер-министру, — написал де Рюжи в "Фейсбуке".

Неделей ранее сайт журналистских расследований Mediapart опубликовал обличительную статью о министре. По данным журналистов, на посту спикера Национальной ассамблеи де Рюжи на бюджетные деньги проводил роскошные приемы для друзей в своей резиденции. На шикарных ужинах, которых было более десяти, в частности, гостям предлагались вина Mouton-Rotschild 2004 года (500 евро за бутылку) и Château Cheval-Blanc 2001 года (550 евро).


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