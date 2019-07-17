Чеченским певицам запретили самовольные выступления на YouTube и в соцсетях

Несогласованные выступления, в том числе в YouTube, Instagram и "ВКонтакте", "портят имидж всего народа", считают в Минкульте ЧР.

Министр культуры Чечни публично отчитал местных исполнительниц за публикации в интернете не согласованных с властями республики выступлений. Соответствующий сюжет был показан в эфире ГТРК "Грозный", пишет Росбалт.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в республике действует комиссия, которая проверяет каждую композицию местных артистов.

- Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ, — сказал министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев.

Несогласованные выступления, в том числе в YouTube, Instagram и "ВКонтакте", "портят имидж всего народа", считают в Минкульте ЧР.

Министр лично отчитал артистов, в том числе Аюба Вахарагова, Иману Темирбулатову и Макку Дамаеву. На записи видно, что три певицы старательно демонстрируют смирение и раскаяние, пока Дааев их ругает.

В итоге, как говорится в телесюжете, все приглашенные артисты раскаялись и пообещали больше не заниматься "самовольным" творчеством.

- Сегодня артисты Чечни — это строгий наряд и скромное исполнение, и то, как себя преподносят артисты-любители, не входит в рамки установленных норм в чеченском обществе. Среди псевдоартистов и девушки, которые зная, что в Чеченской Республике особые правила, не позволяющие уходить от культурных норм, умудряются не только уезжать в другие регионы и выступать там, но и представляются самыми настоящими звездами Чечни. После беседы с Хож-Бауди Дааевым молодые люди понимают, каковы последствия их деятельности. Речь идет не только о потери творческой идентичности, но и влиянии на весь народ, — говорится в сопровождающем сюжет тексте ГТРК "Грозный".

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