На Каспии горит резерват с краснокнижными животными

Огонь охватил 23 гектара территории.

В Атырауской области накануне загорелись камышовые заросли в природном резервате "Акжайык". Об этом сообщает "Хабар 24", передает Zakon.kz.

Тушение огня осложняется заболоченностью местности - ко многим участкам технике подобраться очень сложно.

В борьбе с пожаром принимают участие 62 сотрудника заповедника, Департамента по чрезвычайным ситуациям и Северо-Каспийской базы по реагированию на нефтяные разливы.

Огонь охватил 23 гектара территории, на которой обитают десятки видов птиц и животных. Многие из них занесены в Красную книгу.

- Огонь локализован, однако сохраняется опасность его распространения ветром на другие участки. Поэтому за местностью ведется постоянное наблюдение, как с суши, так и с воды. Погибших животных или птиц не обнаружено, - рассказал государственный инспектор РГП "Акжайык" Гани Агибаев

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