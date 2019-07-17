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Российского блогера приговорили к 37 годам за убийство в Мексике

Агрессию мексиканцев вызвали ролики, которые снимал Макеев.

Фото : vk.com17 июля 2019, 06:34

Россиянина Алексея Макеева, которого власти Мексики обвиняют в убийстве, приговорили к 37,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо, передает Lenta.ru.

Макеев должен выплатить семье погибшего штраф в размере 405 тысяч песо (около 7,8 миллиона тенге). Его признали виновным в умышленном убийстве, хотя адвокаты настаивали на том, что убийство произошло в результате самообороны.

Посольство России в Мексике не обнаружило нарушения прав Макеева в ходе рассмотрения дела, передает РИА Новости. Он может ходатайствовать об отбывании дальнейшего наказания в России, однако пока не обращался с такой просьбой.

В мае 2017 года несколько сотен местных жителей окружили дом Макеева и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и попал в больницу. После выписки его поместили под стражу.

Агрессию мексиканцев вызвали ролики, которые снимал Макеев. Он без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку, махал мачете и демонстрировал свастику на голове.


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