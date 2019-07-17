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В Австралии дети угнали машину и проехали около 1000 километров

Когда их нашла полиция в 930 километрах от дома, те заперли двери автомобиля и отказались выходить.

Фото : Pixabay17 июля 2019, 08:55

В австралийском городе Рокгемптон четверо детей угнали автомобиль, чтобы отправиться в путешествие. Полиция задержала их в 930 километрах от дома, сообщает Life.

Когда полиция нашла детей, те заперли двери автомобиля и отказались выходить, из-за чего правоохранитель был вынужден разбить окно дубинкой. Путешественниками оказались три мальчика и одна девочка в возрасте от десяти до четырнадцати лет.

Оказалось, что дети остановились заправить машину на бензоколонке, но уехали, не заплатив. Работников также смутило, что водитель был слишком маленького роста, и они решили позвонить в полицию. Вместе с этим родитель одного ребёнка нашёл письмо, где было сказано, что маленький путешественник возьмёт машину, немного наличных и удочки.

Детей задержали, однако не арестовали.


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