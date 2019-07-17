В скотомогильниках Арыси сибирской язвы нет

В городе имеется 2 скотомогильника.

В скотомогильниках, расположенных на территории Арыси, не обнаружено никакой опасности, связанной с Сибирской язвой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По информации пресс-службы, в городе имеется 2 скотомогильника. Один расположен в Дермене, второй - в Кожатогайском сельском округе. Оба на строгом контроле специалистов. Об этом на брифинге, прошедшем в зале заседаний городского акимата, сообщил руководитель Арысской городской территориальной инспекции Омиркул Омаров.

- На данный момент скотомогильники не повреждены. Соблюдены все требования. Они на постоянном контроле работников ветеринарии. Ежегодно проводится мониторинг могильников. На их территории регулярно берутся пробы почвы. По результатам всех исследований никакой опасности не выявлено. На сегодня по сибирской язве в могильниках никаких сведений не поступало, - сказал Омиркул Омаров.

15 июля стало известно, что возле Арыси обнаружен заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы.

Саперы Министерства обороны при зачистке степи вокруг Арыси обнаружили заброшенный скотомогильник, который расположен за чертой города. При проверке скотомогильника на целостность и герметичность после взрыва арсенала прибывшая на место специальная санитарно-эпидемиологическая служба Минобороны обнаружила внутри споры сибирской язвы.

- За городом обнаружили скотомогильник с трупами животных, которые были заражены спорами сибирской язвы. Их вывезли в другое место. Прибыли специалисты Министерства обороны и дезинфицировали там все, - сказал местный житель Жеберле Достанов.

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