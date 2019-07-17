О будущем деревьев на Атакенте: мнения сторон

Все на уровне разговоров, обсуждений, инициатив.

Общественница и руководитель ТОО "Eco Almaty" Жанна Асанова на своей странице в Facebook опубликовала официальный комментарий управления зеленой экономики Алматы по поводу того, что на территории КЦДС "Атакент" массово вырубят вековые деревья ради строительства развязки и конгресс-центра, передает Zakon.kz.

Новым президентом КЦДС "Атакент" накануне была озвучена информация о том, что 30 гектаров нынешней территории Атакента планируется передать акимату для строительства конгресс-центра (8 гектаров) и развязки (22 гектара). Причем, все это – парковая зона, где насчитывается 9 тысяч деревьев.

В акимате прокомментировали информацию о том, что "якобы" планируется сруб большей части деревьев на Атакенте.

- Касательно КЦДС "Атакент", на сегодняшний день никаких заявок по вырубке деревьев в управление не поступало. Все на уровне разговоров, обсуждений, инициатив. В текущий период, на территории выставочного центра "Атакент" производятся работы по санитарной обрезке деревьев, которые проводит АО КЦДС "Атакент". Для данных работ оформления разрешений не требуется, - процитировала она комментарий управления зеленой экономики Алматы на своей странице в Facebook.

В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений Алматы вырубка (пересадка) деревьев может быть осуществлена только по разрешению управления зеленой экономики Алматы. При этом, подрядчик обязан взамен вырубленных деревьев произвести компенсационную посадку в пяти кратном размере.

Разрешение на вырубку деревьев выдается в установленном порядке через электронное правительство E-gov или Центр обслуживания населения.

Официальный аккаунт акимата Бостандыкского района прокомментировал информацию по Атакенту в группе "Дежурный по городу" следующим образом.

- Строительной компанией и международным архитектурным бюро ведется разработка концепции конгресс-холла. Задача проекта - создание узнаваемого объекта, отражающего историю и будущее Алматы как культурного магнита в Центральной Азии. В течение 2 месяцев ведутся встречи, воркшопы по разработке функционального зонирования помещений, формирования требований к интерьеру, территории, транспортной доступности, пешеходной связанности между объектами. Концепция конгресс-холла находится на стадии разработок, еще нет эскиза. (...)Объект предполагается разместить на земельном участке, на котором не растут на данный момент зеленые насаждения. Рабочей группой рассматривается концепция, при которой максимально сохраняется естественная природная среда, сохранение существующих деревьев и высадки дополнительных зеленых насаждений. Задачей является сохранить парковую территорию, расположенную ближе к Утепова, соединить ее с Ботаническим садом, организовать пешеходные связи с улицами Тимирязева, Утепова, Байзакова, - говорится в сообщении.

Общая площадь КЦДС "Атакент" - 54 гектара.

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