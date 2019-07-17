Ограничат ли въезд и передвижение по Казахстану автомобилям из стран ЕАЭС

В МВД рассказали о планируемых новшествах в отношении автомобилей с армянскими, кыргызскими, белорусскими и российскими номерами.

В начале июля 2019 года глава МВД Ерлан Тургумбаев рассказал о планах по введению в стране временной регистрации автомобилей с армянскими, кыргызскими, белорусскими и российскими номерами. Данная новость взбудоражила казахстанских автолюбителей, и среди них стали распространяться слухи о том, что планируется также ограничить въезд и передвижение по Казахстану авто с госномерами вышеперечисленных стран. Для разъяснения ситуации Zakon.kz обратился с официальным запросом в МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, введения ограничения на въезд и передвижение по территории страны автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане, Армении, России и Белоруссии не планируется. Предлагается лишь ввести процедуру временной регистрации транспортных средств, ввозимых из указанных стран для временной эксплуатации на территории Республики Казахстан.

Что касается вопроса о том, сколько всего в Казахстане автомобилей с номерами вышеперечисленных государств, в МВД пояснили, что с учетом того, что в настоящее время иностранные автомобили не проходят процедуру временной регистрации в РК, такой информации полицейские предоставить не могут.

- При этом, согласно нормам административного законодательства водители данных транспортных средств привлекаются к административной ответственности за нарушения ПДД на общих основаниях, и введение каких-либо отдельных норм по привлечению к ответственности таких водителей не предполагается. В случае если граждане стали свидетелями нарушения ПДД любым участником дорожного движения, они могут их зафиксировать и направить в ДП по территориальности в том числе через портал электронного правительства, ведомственные веб-сайты, блоги первых руководителей ДП, а также ведомственные страницы в популярных социальных сетях, – отметили в МВД РК.

Также в ведомстве рассказали о том, как будет производиться временная регистрация для владельцев авто с не казахстанскими номерами, и какие именно автомобили признаются иностранными.

- Введение временной регистрации иностранных транспортных средств не создаст дополнительных барьеров для их владельцев, так как данная процедура будет оказываться в онлайн режиме на бесплатной основе. Также информируем, что автомобили, прошедшие таможенную очистку в льготном режиме в Кыргызской Республике с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года и в Республика Армения с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными автомобилями. Данные автомобили могут ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими на территории Кыргызской Республики и Республики Армения. Ввоз и использование указанных автомобилей иными лицами, а также отчуждение, передача в пользование иных лиц допускаются при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов, – указано в официальном ответе МВД РК.

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