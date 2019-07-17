БРК: Уровень локализации по производству комбайнов АО "АгромашХолдинг KZ" доведен до 60%

Завод проводит активную работу по улучшению сотрудничества и поиску новых возможностей для увеличения рынка сбыта.

Партнер АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") – АО "АгромашХолдинг KZ" увеличило уровень локализации по производству комбайнов до 60%. На текущий момент это один из самых высоких показателей по стране. По словам представителей пресс-службы предприятия, в будущем также планируется перейти к операциям по изготовлению заготовок, включая сварку, раскрой и покраску наклонной камеры и транспортера к ней, что позволит значительно углубить технологический процесс.

АО "АгромашХолдинг KZ" - первое предприятие в Казахстане, подписавшее соглашение о промышленной сборке для повышения локализации на заводе. Уже сейчас можно увидеть положительный результат – 60%, один из самых высоких показателей по стране. Тем не менее, по словам представителей компании, это не предел. На 7 год производства планируется увеличить спектр операций, в частности перейти к глубокому производству заготовок, включая сварку, гибку, раскрой, покраску наклонной камеры и транспортера к ней, кабины и т.д. Введение таких новшеств позволит сделать процесс производства более технологичным, а также в разы увеличит имеющуюся локализацию.

Интересно отметить, что тема "локализации" производства сельхозтехники стала особенно актуальной после недавней речи министра индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра, когда он заявил о необходимости введения утилизационного сбора для стимулирования отечественного производства. Действительно, эксперты не раз озвучивали мнение о том, что Казахстан должен иметь собственное сельхозмашиностроение — хотя бы по ключевым позициям. В этой связи представители АО "АгромашХолдинг KZ" - крупнейшего предприятия сельхозмашиностроения в республике, не теряют темпы. До конца текущего года планируется произвести более 400 единиц зерноуборочных комбайнов марки "ESSIL", более 300 единиц прицепной и навесной техники и порядка 250 единиц тракторов среднего тягового класса. На сегодняшний день предприятием ежегодно производится около 45% комбайнов от всего рынка. В планах - нарастить объемы производства до 1 000 единиц комбайнов в год.

Завод проводит активную работу по улучшению сотрудничества и поиску новых возможностей для увеличения рынка сбыта. В апреле этого года предприятие достигло договоренности с АО "Петербургский тракторный завод", в частности стороны подписали дорожную карту по реализации проекта "Организация производства тракторов марки "Кировец" и комплектующих к ним на АО "Агромашхолдинг KZ".

- Соответствующее соглашение уже подписано на базе нашего предприятия. Сейчас мы прорабатываем вопрос реализации проекта, обсуждается вопрос кооперации для локализации запасных частей тракторов марки "Кировец" в целях участия казахстанских заводов-производителей в общей цепочки производственных процессов, - сообщили в пресс службе компании.

Напомним, модернизация и расширение мощностей предприятия стала возможна благодаря поддержке Банка Развития. БРК является партнером АО "АгромашХолдинг KZ" сразу по двум направлениям: восстановление мощностей Костанайского дизельного завода и создание сети сервисных центров по обслуживанию сельскохозяйственной техники, а также расширение и модернизация сервисных центров по реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники.

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