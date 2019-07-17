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Директор драмтеатра на Porsche Cayenne протаранил два авто

В департаменте полиции ЗКО ДТП обещали прокомментировать позже.

Фото : МГ17 июля 2019, 13:34

Директор каздрамтеатра на Porsche Cayenne протаранил две машины в Уральске, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

ДТП произошло в районе остановки Жазира по улице Жангир хана. По словам очевидцев, автомобиль марки Porsche Cayenne врезался в Renault и Toyota.

Как выяснилось, за рулем Porsche находился директор казахского драмтеатра Куаныш Амандыков, который на месте аварии корреспонденту "МГ" заявил, что за рулем был не он. Однако оба водителя пострадавших автомобилей указали на него, как на человека, который сидел за рулем дорогого авто.

Позже директор Областного казахского драматического театра имени Х. Букеевой Куаныш Амандыков рассказал подробности ДТП. Так, по его словам, он ехал в сторону остановки Пугачева.

- Это была чистая случайность. Я был за рулем, шел сильный дождь, не успел притормозить, скользко на дороге, была плохая видимость. Беспокоиться не о чем. Никто не пострадал. Одну машину я задел слегка, - сказал Куаныш Амандыков, при этом отметив, что в настоящее время находится в отпуске.

По словам заместителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, в результате ДТП пострадали два человека.

- Эта была ситуационная реакция, после приезда скорой помощи, пострадавшие на месте отказались от медицинской помощи, - пояснила Гульнара Абдрахманова.

В департаменте полиции ЗКО ДТП обещали прокомментировать позже.


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