Токаев отменил старую систему назначения ректоров нацуниверситетов

Президент Казахстана отменил прежнюю процедуру назначения ректоров нацуниверситетов, передает Zakon.kz.

Поручил министру образования и науки А. Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется.