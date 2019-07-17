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Токаев отменил старую систему назначения ректоров нацуниверситетов

Теперь ректоры будут назначаться постановлением правительства.

Фото : Акорда17 июля 2019, 14:10

Президент Казахстана отменил прежнюю процедуру назначения ректоров нацуниверситетов, передает Zakon.kz.

- Поручил министру образования и науки А. Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется, - написал в Твиттере глава государства.


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