Токаев отменил старую систему назначения ректоров нацуниверситетов
Теперь ректоры будут назначаться постановлением правительства.
Фото : Акорда17 июля 2019, 14:10
Президент Казахстана отменил прежнюю процедуру назначения ректоров нацуниверситетов, передает Zakon.kz.
- Поручил министру образования и науки А. Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется, - написал в Твиттере глава государства.
Поручил министру образования и науки А. Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 17 июля 2019 г.
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