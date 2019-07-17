В отношении Порошенко и его команды расследуют 11 уголовных дел

Порошенко заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Об этом на брифинге сообщил директор бюро Роман Труба, сообщает РИА Новости.

Как отметил Труба, 17 июля Порошенко вызывали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", однако бывший глава государства в ГБУ не явился. В связи с этим ему отправят повторную повестку.

Однако, по словам адвоката экс-президента Украины Игоря Голованя, Порошенко не получал повесток на допрос в ГБУ и в любом случае до парламентских выборов к следователю не пойдет, так как занят "в деятельности, связанной с выборами".

- Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 года", — заявил он в письме, опубликованном на сайте издания "Украинская правда".

Порошенко ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

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