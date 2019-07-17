Лист ожидания: казахстанцы оценили новый сервис

За 15 дней работы обновленной системы более 5000 человек успешно оформили билеты по заявкам.

Новый интернет-сервис по продаже электронных железнодорожных билетов "Лист ожидания" набирает популярность среди казахстанцев, передает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

За 15 дней работы обновленной системы более 5000 человек успешно оформили билеты по заявкам, поступившим на "Лист ожидания".

Напомним, с 1 июля 2019 года в АО "НК "ҚТЖ" запустили усовершенствованную систему продаж электронных проездных документов (билетов). Одним из основных моментов в изменении работы системы продажи железнодорожных билетов стало внедрение единого "Листа ожидания", который позволяет пассажиру при отсутствии нужного билета встать в электронную очередь. При появлении свободных мест система информирует пассажира сообщением на электронную почту и предоставляет 2 часа на выкуп билета. Если билет не выкуплен вовремя, то он вновь попадает в систему и возможность его выкупа будет предоставлена следующему ожидающему человеку в списке.

В целом, новая система блокирует все лазейки недобросовестным работникам касс и перекупщикам билетов. Теперь массово перепродавать проездные билеты любителям легкой наживы не удастся.

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