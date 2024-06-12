Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вырастет ли стоимость ж/д билетов из-за долгов КТЖ

Поезд, вокзал , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 15:06 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Министр транспорта Марат Карабаев ответил, планируется ли повышение стоимости билетов на поезда из-за финансового положения "Казахстан темир жолы" (КТЖ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, механизм повышения стоимости билетов не прорабатывается.

"Но в целом полагаю, что такой механизм можно отработать. Но это никоим образом не связано с погашением долга. Та доходная часть, которую получает КТЖ, составляет низкую долю. Основная доля доходов – транзитные перевозки. Стоимость билетов КТЖ не поднимал. Но из-за того, что расходная часть "Пассажирские перевозки" не покрывает доходную часть, государство субсидирует. Это примерно 23 млрд тенге. Государством субсидируемая часть – опять же деньги налогоплательщиков. Поэтому вопрос повышения стоимости билетов можно и нужно рассмотреть. Но сейчас, на данном этапе, повышение стоимости для пассажирских билетов не рассматривается", – дополнил он.

Также журналисты уточнили, какая должна быть стоимость у билетов, чтобы государство их не субсидировало?

"В прошлом году купили 118 вагонов, в этом – 140. Чтобы это все окупаемо было, стоимость билетов должна быть в три раза дороже. Понятно, что в первую очередь – условия для граждан. Поэтому государство субсидирует", – сказал он.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что КТЖ находится в "красной" зоне кредитного риска.

Читайте также

КТЖ, Мажилис
Представитель КТЖ: Долг будет расти, потому что мы берем кредиты
На Астану и Алматы надвигается новая волна дождей
На Астану и Алматы надвигается новая волна дождей
Какие улицы перекроют в Астане 16 июня
Какие улицы перекроют в Астане 16 июня
Екатерина Елисеева
Выборы в Мажилис Министерство транспорта РК КТЖ 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: