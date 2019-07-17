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Зеленскому посоветовали выкупить Крым и Донбасс

Обговорите цену - автор петиции.

Фото : Униан17 июля 2019, 16:34

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым и Донбасс у России в рассрочку, сообщает РИА Новости.

- Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. "…" Также можно выкупить Крым, — отметил автор петиции, опубликованной на официальном сайте главы государства.

При этом он подчеркнул, что "все люди" ждут от Зеленского "смелое решение" вопроса.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.


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