Правозащитники, политологи, эксперты - кто вошел в состав Нацсовета
Токаев - председатель Совета.
Состав Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан опубликован на официальном сайте Президента РК, передает Zakon.kz.
- Токаев Касым-Жомарт Кемелевич является председателем Совета. Кушербаев Крымбек Елеуович - заместитель председателя. Карина Ерлана назначили секретарем, - говорится в сообщении.
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Члены Национального совета:
Арыстанбеков Каирбек Тулендиевич – президент Института экономической политики (по согласованию).
Ахметбеков Жамбыл Аужанович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Абдыгалиулы Берик – руководитель научно-методического центра "Архив-2025" Национального архива Республики Казахстан (по согласованию)
Абенов Мурат Абдуламитович – общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" (по согласованию)
Амиртаев Азаматхан Сайлауович – президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс "Байтақ болашақ" (по согласованию)
Ашимбаев Данияр Рахманович – общественный деятель, политолог (по согласованию)
Байтасов Арманжан Мерекеевич – соучредитель Медиасоюза Казахстана (по согласованию)
Бухарбай Бахытжан – общественный деятель, участник акции "Мен ояндым" (по согласованию)
Дорофеев Михаил Викторович – журналист, главный редактор мультимедийного информационно-аналитического портала "Informburo.kz" (по согласованию)
Еспаева Дания Мадиевна – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Жандосов Ораз Алиевич – директор Центра экономического анализа "Ракурс" (по согласованию)
Жолдыбайулы Кайрат – общественный деятель, религиовед (по согласованию)
Жумалы Расул – общественный деятель, политолог (по согласованию)
Илеуова Гульмира Токшалыковна – социолог, руководитель Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" (по согласованию)
Иса Казыбек Жарылкасынулы – общественный деятель, президент товарищества с ограниченной ответственностью "Қазақ үні" (по согласованию)
Кенжеханулы Рауан – исполнительный директор Общественного фонда "Национальное бюро переводов" (по согласованию)
Калиев Талгат Бегимович – директор научно-исследовательского центра "Молодежь" (по согласованию)
Кожахметов Асылбек Базарбаевич – президент Объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана" (по согласованию)
Кожык Жанибек – общественный деятель (по согласованию)
Куат Даурен – журналист, главный редактор газеты "Қазақ әдебиеті" (по согласованию)
Куттыкадам Сейдахмет Рыскожаулы – общественный деятель (по согласованию)
Мусин Багдат Батырбекович – предприниматель, IT-специалист (по согласованию)
Мукибек Ауыт – общественный деятель, консультант республиканской общественной приемной партии "Nur Otan" (по согласованию)
Мырзахметов Аблай Исабекович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)
Нурбек Саясат – политолог, руководитель образовательных проектов "BTS Digital" (по согласованию)
Нуров Канат Ильич – президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда "Аспандау" (по согласованию)
Умарова Айман Муратовна – адвокат, соучредитель Общественного фонда "Правозащитники" (по согласованию)
Орынбек Айгуль – правозащитный деятель (по согласованию)
Ошакбаев Рахим Сакенович – директор Центра прикладных исследований "Талап", член Политсовета партии "Nur Otan" (по согласованию)
Рахимбеков Толеутай Сатаевич – Председатель правления некоммерческого акционерного общества "Национальный аграрный научно-образовательный центр" (по согласованию)
Садырбай Асхат Муратович – лидер молодежного движения "Team Qazaqstan" (по согласованию)
Саиров Ерлан Бияхметович - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (по согласованию)
Сарым Айдос Амироллаевич – общественный деятель, политолог (по согласованию)
Споткай Максим Александрович – член Ассамблеи народа Казахстана, лидер республиканского молодежного движения "Жаңғыру жолы" (по согласованию)
Тайжан Мухтар Болатханулы – общественный деятель, кандидат экономических наук (по согласованию)
Турмагамбетова Жемис Утегеновна – исполнительный директор Общественного фонда "Хартия за права человека" (по согласованию)
Турсынов Ермек Каримжанович – председатель Союза кинематографистов Казахстана, режиссер (по согласованию)
Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, общественный деятель (по согласованию)
Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" (по согласованию)
Шибутов Марат Максумович – председатель Попечительского совета Общественного фонда "Транспаренси Казахстан" (по согласованию)
Шураев Арман Тулегенович – председатель Попечительского совета Фонда развития "Қазақстан барысы" (по согласованию)
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