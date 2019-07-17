Токаев поручил Нурдаулетову наказать всех виновных во взрывах в Арыси

Также он поручил обеспечить объективность и законность расследования.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе встречи Президент был проинформирован об итогах деятельности надзорного органа за первое полугодие 2019 года и планах на предстоящий период.

- Президенту Казахстана было доложено об исполнении Генпрокуратурой функций по координации усилий правоохранительных органов, направленных на борьбу с преступностью и обеспечение общественного порядка. Гизат Нурдаулетов также отчитался о мерах по защите конституционных прав граждан, - говорится в сообщении.

Глава государства поручил Генеральному прокурору обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в г. Арысь и привлечь к ответственности всех виновных лиц.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сосредоточить усилия на защите прав граждан, противодействии коррупции и теневой экономике.

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