Димаш анонсировал дуэт с Ларой Фабиан
Об этом Димаш написал в Instagram.
Фото : Instagram18 июля 2019, 00:19
Казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал дуэт с Ларой Фабиан, передает Zakon.kz.
Об этом Димаш написал в Instagram.
Ранее Игорь Крутой сообщил, что Лара Фабиан, прослушав песни в исполнении казахстанца, отметила его уникальный голос и назвала его "космическим мальчиком".
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