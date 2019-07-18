Димаш анонсировал дуэт с Ларой Фабиан

Об этом Димаш написал в Instagram.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал дуэт с Ларой Фабиан, передает Zakon.kz.

Об этом Димаш написал в Instagram.

Ранее Игорь Крутой сообщил, что Лара Фабиан, прослушав песни в исполнении казахстанца, отметила его уникальный голос и назвала его "космическим мальчиком".

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