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Димаш анонсировал дуэт с Ларой Фабиан

Об этом Димаш написал в Instagram.

Фото : Instagram18 июля 2019, 00:19

Казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал дуэт с Ларой Фабиан, передает Zakon.kz.

Об этом Димаш написал в Instagram.

Ранее Игорь Крутой сообщил, что Лара Фабиан, прослушав песни в исполнении казахстанца, отметила его уникальный голос и назвала его "космическим мальчиком".


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