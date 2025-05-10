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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген споет в дуэте с Ларой Фабиан

Артисты, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 06:40 Фото: Instagram/dimash.usa.fanclub
Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет специальным гостем бельгийской артистки Лары Фабиан на ее концерте в рамках тура Voices, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте OVO Arena Wembley. Согласно сообщению, концерт состоится на сцене в знаменитой арене OVO Arena Wembley в Лондоне.

Судя по всему, этот концерт будет настоящим музыкальным событием.

Билеты на мероприятие уже в продаже.

Ранее фотография Димаша Кудайбергена с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев.

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Аксинья Титова
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