Димаш Кудайберген споет в дуэте с Ларой Фабиан
Фото: Instagram/dimash.usa.fanclub
Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет специальным гостем бельгийской артистки Лары Фабиан на ее концерте в рамках тура Voices, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте OVO Arena Wembley. Согласно сообщению, концерт состоится на сцене в знаменитой арене OVO Arena Wembley в Лондоне.
Судя по всему, этот концерт будет настоящим музыкальным событием.
Билеты на мероприятие уже в продаже.
Ранее фотография Димаша Кудайбергена с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев.
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