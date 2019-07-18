В Казахстане предложили создать базу данных бесплодных граждан

Ситуацию прокомментировал глава Минздрава РК.

Национальный регистр бесплодных граждан предложили создать в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

По словам репродуктолога Салтанат Байкошкаровой, учет нуждающихся в таком лечении нигде не ведется. Хотя такая база позволила бы узнать о масштабах проблемы.

Среди актуального - дороговизна препаратов для процедуры, недостаточное количество государственных квот, нехватка специалистов-репродуктологов, а также устаревшие методы лечения. К примеру, говорят медики, с развитием новых технологий в обширном исследовании и куче анализов для супругов такой необходимости нет.

Салтанат Байкошкарова, руководитель клиники репродукции:

- Мы точно не знаем цифру, какое именно количество людей страдает бесплодием в нашей стране. Казалось бы, ЭКО в нашей стране не так дорого, по сравнению с другими странами, где-то в пределах 300-350 тысяч тенге стоит основная программа ЭКО, но сейчас есть новые технологии. За счет этого эта программа удорожена до 500 тысяч тенге, плюс еще 500 тысяч почти уходит на препараты, плюс еще на обследование, почти 150- 200 тысяч. И набегает довольно крупная сумма для нашего кармана. Учитывая то, что у нас получают зарплату не такую высокую, даже если человек получает 100-150 тысяч тенге, этого не хватает, чтобы сделать ЭКО.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

- Вы знаете, что мы со следующего года внедряем, переходим на ОСМС. У нас существенное увеличение финансирования пойдет. И за счет этого у нас тарифы поднимутся, и объемы. То есть по ЭКО мы планируем ежегодное увеличение объемов, и вполне возможно тарифов. Диагностику причин, ведущих к бесплодию и поддержку - в этой части мы также хотели бы в рамках этой дорожной карты услышать четкие и эффективные меры. Потому что лучше вас причин бесплодия никто не знает. Просто ждать пока, чем больше людей становится бесплодными, и тратить миллионы тенге на ЭКО, это не решение.

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