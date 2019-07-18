Чем опасна жаркая погода

Ни в коем случае нельзя оставлять детей в салоне автомобиля.

В связи с жарким летом по Казахстану главный специалист Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения Далида Мукашева рассказала, какие болезни может спровоцировать солнечная погода и как избежать солнечного удара, передает МИА "Казинформ".

- Если температура воздуха меньше 38 градусов, организм борется с перегревом, усиливая подкожный кровоток, что позволяет телу активнее отдавать тепло и эффективно охлаждаться. Но когда жара усиливается, и внешняя температура становится выше внутренней, организм переходит на экономию ресурсов и включает механизм централизации кровотока. Это серьезно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, - объяснила Далида Мукашева.

По ее словам, во время сильной жары легко получить обезвоживание или перегрев.

- В сильную жару у людей может случиться солнечный удар, тепловое истощение или даже тепловые судороги. Солнечный удар может привести к необратимому повреждению жизненно важных органов или даже смерти, если не будет оказана немедленная помощь. Жаркая погода может повлиять на всех, в том числе на молодых и здоровых людей, - отметила эксперт.

Тем не менее, некоторые люди подвергаются большему риску, чем другие: население старше 65 лет, люди имеющие заболевания почек, психическое заболевание, диабетики; те, кто принимает лекарства от аллергии, препараты, стабилизирующие кровяное давление, сердечно-легочные и противосудорожные препараты, антидепрессанты, которые могут повлиять на реакцию организма, на жару; люди с инвалидностью, беременные женщины и кормящие матери; младенцы и маленькие дети; люди с избыточным весом или ожирением; те, кто работает и кому необходимо заниматься спортом на открытом воздухе, а также, кто прибыл из стран с более прохладным климатом.

Специалист Национального центра общественного здравоохранения вместе с тем рассказала о простых правилах, как избежать солнечного или теплового удара.

- Пейте как можно больше воды, даже если вы не испытываете жажды. Здоровому человеку достаточно потреблять около 2-2,5 литров чистой воды в день, чтобы восполнить потери жидкости в жару. Однако стоит учитывать тот момент, что охлажденная вода сокращает кровеносные сосуды, тем самым ухудшает пищеварение. Фокус тела отвлекается от пищеварения, поскольку он пытается отрегулировать температуру вашего тела и температуру воды, что на самом деле может привести к потере воды и вызвать чувство обезвоживания, - проинформировала главный специалист.

Врачи рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. А если человек работает на улице, то регулярно необходимо делать перерыв и отдыхать 10-15 минут в прохладном помещении.

- На улице надевайте шляпу, наносите солнцезащитный крем и желательно избегать прямого солнечного влияния. По возможности отмените или отложите экскурсии. С 11 до 16 часов дня, когда солнечные лучи воздействуют особенно сильно, рекомендуется не выходить и не находиться на улице под солнцем длительное время. Носите свободную одежду светлого цвета из натуральных волокон, таких, как хлопок и лен. Включите в свой рацион легкие и овощные блюда, ешьте их в течение дня небольшими порциями. Убедитесь, что продукты, требующие охлаждения, хранятся правильно, - отмечает Далида Мукашева.

Кроме того, в жару нужно уменьшить физическую активность и перенести тренировки или работу на открытом воздухе на более раннее утро или поздний вечер, когда становится немного прохладнее.

Врач напомнила: ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в салоне автомобиля.

- Избегайте жирного и острого, старайтесь не переедать. Не забывайте о том, что сладкая газировка и соки не помогают справиться с жаждой, а только усиливают ее. Поэтому в сильную жару лучше пить обычную слабоминерализованную воду без газов. Не стоит забывать, что тело ребенка нагревается в три-пять раз быстрее, чем тело взрослого. Ни в коем случае нельзя оставлять одного ребенка в салоне автомобиля. Температура в машине нагревается на 20 градусов всего за 10 минут и на 40 градусов за один час. Даже слегка оставив окна открытыми, вы не предотвратите повышение температуры до опасного уровня, - подытожила спикер.

По данным синоптиков, в Казахстане жаркая погода сохранится до конца недели. В южных областях республики столбики термометров достигнут 35-40°С, а местами и 45°С, а в северных – свыше 30 градусов. Полный прогноз погоды в Казахстане можно посмотреть здесь.

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