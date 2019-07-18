Склад горит в Алматы

Силы и средства при пожаротушении наращиваются по повышенному номеру.

Утром 18 июля в Алматы загорелось складское помещение, передает Zakon.kz.

Официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1.

Пожарные расчеты на месте. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру. Дополнительная информация будет позже.

На ликвидации пожара задействовано 15 единиц техники и 43 человека личного состава Службы пожаротушения.

На складе находится 200 тонн лакокрасочных изделий.

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