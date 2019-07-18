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Зажал автобус. В Алматы Lexus перевернулся на крышу

Участники ДТП ищут очевидцев.

Фото : Zakon.kz18 июля 2019, 09:18

Ранним утром 18 июля в Алматы произошло ДТП на пересечении пр. Рыскулова и ул. 9 января, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель автомашины, Lexus RX и автобус городского маршрута двигались в попутном направлении по пр. Рыскулова на запад. Lexus двигался по крайней левой полосе.

Не доезжая ул. 9 января, автобус стал зажимать автомобиль. Водитель Lexus, чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль в сторону, в результате чего потерял управление, заехал на разделитель, где снес несколько секций дорожного ограждения, после чего вернулся на проезжую часть. По дороге водитель пытался выровнять авто, но в последний момент автомобиль стал опрокидываться, ударил автобус, после чего перевернулся на крышу и проехал на ней более десяти метров.

В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции. Участники ДТП ищут очевидцев.


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