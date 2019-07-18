Холдинг "Байтерек" намерен продолжить курс на обеспечение финансовой стабильности страны

За 2018 год в рамках прямого кредитования профинансировано 17 инвестиционных проектов на 329,9 млрд тенге.

Дочерние организации Холдинга "Байтерек" оказывают поддержку крупным промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, продвигают несырьевой экспорт, помогают решать казахстанцам квартирный вопрос и приобрести новые автомобили. Все эти меры предполагают и развитие финансового сектора, передает Zakon.kz со ссылкой на Капитал.kz.

Как рассказал управляющий директор, член правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерсаин Хамитов, Национальный управляющий холдинг "Байтерек" является одним из ключевых операторов Правительства и работа холдинга направлена на содействие устойчивому экономическому развитию страны через финансирование и оказание поддержки приоритетным секторам экономики.

На сегодняшний день в группе Холдинга два института развития имеют статус банков – АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) и АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (ЖССБК). БРК оказывает поддержку предпринимательству в сегменте крупного бизнеса, предоставляет средне- и долгосрочные инструменты финансирования. ЖССБК обеспечивает финансовую доступность жилья.

Надо отметить, что развитию финансового сектора страны также способствуют инструменты еще двух дочерних организаций Холдинга – АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" (КИК). "Даму" предоставляет финансирование проектам малого и среднего предпринимательства через обусловленное размещение средств в банках второго уровня, субсидирование ставки, гарантирование. КИК выкупает ипотечные пулы БВУ.

- Доля кредитного портфеля БРК в совокупном долгосрочном кредитовании предприятий обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры составила 48% на конец 2018 года. Это значит, что каждый второй тенге в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру были за счет БРК. Кредитный портфель БРК по итогам 2018 года составил 1,7 трлн тенге. Рост за год составил 9%. А за последние 5 лет портфель увеличен более чем в 4,5 раза, - отметил Ерсаин Хамитов.

Основным направлением деятельности является поддержка проектов обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры. Наибольшие доли кредитного портфеля БРК занимают проекты в нефтепереработке (39%), металлургии (29,9%), энергетике (15%) и химической промышленности (3,8%).

За 2018 год в рамках прямого кредитования профинансировано 17 инвестиционных проектов на 329,9 млрд тенге, обеспечено предэкспортное финансирование 13 проектов на 113,3 млрд тенге.

- Что касается вклада в развитие экономики страны, приведу следующие цифры. На предприятиях, проекты которых поддержал БРК, реализовано продукции на общую сумму более 1 трлн тенге, в том числе экспортировано продукции на сумму 648,2 млрд тенге, что составляет 13,2% от общего объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Объем налоговых выплат предприятиями, поддержанными Банком Развития, за 2018 год составил 104,3 млрд тенге. На введенных в эксплуатацию мощностях создано 1517 новых рабочих мест, - пояснил член правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерсаин Хамитов.

Помимо этого есть программа межбанковского кредитования, которая за время существования показала свои результаты.

- Программа межбанковского кредитования была запущена в 2014 году, и она продолжает эффективно работать. Цель программы – финансирование проектов в приоритетных отраслях экономики в сегменте проектов стоимостью до 30 млн долларов США, создание новых и расширение действующих предприятий в обрабатывающей промышленности, рефинансирование действующих проектов и пополнение оборотного капитала. Механизм совместного кредитования позволяет БРК довести доступное финансирование до субъектов бизнеса, разделяя при этом кредитные риски и процедуру мониторинга реализации проектов с коммерческими банками, - обратил внимание Ерсаин Хамитов.

Банкам-партнерам запрещается инвестировать выделяемые средства в финансовые инструменты и/или операции с ними, а также на валютный рынок для покупки иностранной валюты. Специалисты БРК проводят мониторинг хода освоения кредитных ресурсов и их целевого использования.

По Программе межбанковского кредитования СКП профинансировано 115 проектов в обрабатывающей промышленности на общую сумму 126,7 млрд тенге, с учетом вторичного освоения. В разрезе отраслей наибольшую долю занимают проекты в сфере пищевой промышленности (40,5%) и производства стройматериалов (19,1%).

Если сопоставить объем займов, выданных в рамках данной программы, с консолидированным долгосрочным кредитным портфелем БВУ в обрабатывающей промышленности, то получается следующее. Доля кредитов, выданных Банком развития через инструмент обусловленного размещения средств в БВУ, составил на 1 января 2019 года 12,9% (126,7 млрд тенге).

С начала реализации Программы межбанковского кредитования СКП предприятия-заемщики реализовали продукции на 4 трлн тенге, в прошлом году показатель составил 1,5 трлн тенге. При этом объем налоговых и обязательных поступлений в бюджет составил 391 млрд тенге в целом с начала запуска Программы и 125 млрд тенге - за 2018 год. За эти годы создано 1 950 новых рабочих мест.

- В рамках реализации направления по стимулированию покупательского спроса физическими лицами легкового автотранспорта отечественного производства, БРК по данным на конец 2018 года выдано 13 122 кредитов на общую сумму 55 797,2 млн тенге с учетом повторного использования средств. Стоит отметить, что в целом на сегодняшний день автомобилестроение Казахстана находится в фазе активного развития, чему также способствовала поддержка сектора через инструменты Холдинга. Как показывает статистика, по итогам 2018 года почти каждый восьмой (12%) реализованный новый автомобиль казахстанского производства был приобретен через механизм льготного кредитования. Вместе с тем, доля реализованных автомобилей отечественного производства в общем объеме проданных новых легковых автомобилей всеми дилерами увеличилась с 17% в 2015 году до 55% по итогам первого квартала 2019 года, - сказал он.

Также, как говорит Ерсаин Хамитов, АО "ЖССБК" является лидером на рынке ипотечного кредитования – итогам 2018 года банк выдал порядка 38 тыс. займов на сумму более 359,6 млрд тенге. Это 63,3 % от всей ипотеки по рынку за год. Среди банков второго уровня "ЖССБК" занимает 3 место по собственному капиталу и 9 место по активам. По состоянию на 1 января 2019 года ЖССБК находится на первом месте по долгосрочным вкладам с накоплениями вкладчиков на уровне 624,9 млрд тенге, то есть треть от общих долгосрочных вкладов БВУ.

Отчасти такие результаты достигнуты за счет того, что ЖССБК является единственным банковским учреждением, реализующим принципы системы жилищных строительных сбережений. Банк активно участвует в реализации социальных государственных программ, оказывает поддержку развитию жилищного строительства для обеспечения доступным жильем широких слоев населения, обеспечивая выкуп жилья за счет системы жилищных строительных сбережений.

Одной из стратегических целей ЖССБК является вовлечение экономически активного населения страны в систему жилстройсбережений. Цель стоит к 2024 году вовлечь до 17% экономически активного населения в систему жилстройсбережений. По состоянию на 1 января 2019 года показатель достиг 14,1%, рост за год составил 2,3%, что планомерно ведет к целям банка. За 2018 год АО "ЖССБК" заключено более 386 тыс. новых договоров о жилстройсбережениях при плановом показателе 290 тыс. договоров.

Вклады населения во всех БВУ за последние 8 лет выросли в 3,9 раза и составили 8 771 млрд тенге, в то время как непосредственно в ЖССБК за тот же период объем вкладов вырос более чем в 15 раз – с 40 млрд тенге по состоянию на 1 января 2011 года до 624,9 млрд тенге на 1 января 2019 года.

- Анализ структуры займов в разрезе целей показал, что наибольшую долю занимают займы, выданные на приобретение жилья и земельного участка (71,85%). Доля займов, выданных на приобретение жилья по всем государственным программам, составляет 22,11%. Доля займов на ремонт и реконструкцию жилья составляет 2,73%, на рефинансирование и прочее – 3,29%, - рассказал Ерсаин Хамитов.

Положительное влияние на увеличение рыночной доли АО "ЖССБК" и развития системы жилстройсбережений оказали:

• умеренный рост активности БВУ на рынке кредитования населения на строительство и приобретение жилья;

• стабилизация цен на рынке недвижимости;

• внедрение новых государственных программ по строительству и обеспечению граждан доступным жильем.

Кредитный портфель по состоянию на 1 января 2019 года составил 669,5 млрд тенге. ЖССБК имеет высокое качество кредитного портфеля среди БВУ. К началу текущего года доля проблемных займов (займы с просрочкой более 90 дней) составляет 0,29 % от кредитного портфеля, в то время как средняя доля проблемных займов БВУ составляет 7,4 %.

- Фонд "Даму" реализует Программу обусловленного размещения средств в БВУ. Это один из инструментов реализации государственной политики по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в стране. Фонд предоставляет банкам второго уровня финансовые ресурсы на определенных условиях для последующего кредитования предприятий. При этом одним из основных принципов работы с банками-партнерами является политика невмешательства в их внутренние процедуры и кредитный процесс со стороны Фонда, а также их полная ответственность за риски принятых решений. По республике через обусловленное размещение средств в БВУ профинансировано 46 тыс. 456 проектов на сумму 1,9 трлн тенге. Если говорить о результатах 2018 года, то профинансировано 18 тыс. 656 проектов на общую сумму кредитов 273 млрд тенге, - отметил он.

Таким образом, все эти меры, вносят значительный вклад в обеспечение стабильности финансового сектора страны и ее развитие. На это направление в своих выступлениях указывает и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На недавнем расширенном заседании Правительства РК Президент отметил, что финансовая система нашей страны, прежде всего, банковский сектор нуждается в серьезной реформе. При этом холдинг "Байтерек" намерен продолжить курс на обеспечение финансовой стабильности страны.

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