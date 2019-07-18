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В Мангистау открыли автомагистраль, связывающую Казахстан с Узбекистаном

Общая протяженность дороги составляет 85 км.

Фото : пресс-служба18 июля 2019, 11:57

В селе Тажен Бейнеуского района Мангистауской области состоялась торжественная церемония открытия республиканской автомобильной дороги "Бейнеу-Акжигит-Узбекистан", сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Казахстан Мамин Аскар Узакбаевич и Премьер-министр Республики Узбекистан Арипов Абдулла Нигматович.

Теперь благодаря строительству новой автомагистрали казахстанцы смогут добираться через Узбекистан в страны Центральной Азии, на Кавказ и в Европу.

Общая протяженность дороги составляет 85 км. Строительные работы начались в 2017 году. На создание объекта были задействованы 381 человек, а также 155 единиц техники.

Этот значительный межгосударственный проект придаст мощный импульс экономическому развитию Казахстана и Узбекистана и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.


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