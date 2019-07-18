Арестный дом для неплательщиков алиментов может появиться в Алматы

От членов Общественного совета прозвучало предложение использовать под арестный дом здание Центра адаптации несовершеннолетних в Турксибском районе, которое практически пустует, а не вкладывать 1,4 млрд тенге в строительство.

На заседании Общественного совета заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов озвучил планы по строительству арестного дома на 200 мест в Турксибском районе, передает Zakon.kz.

- По закону до 40 суток необходимо для лиц, которые не платят алименты. Вопрос прорабатывается, изучаем его сейчас. Здание следственного изолятора, которое год назад на Сейфуллина по инициативе прокуратуры закрыли, мы прорабатываем, как принимать в коммунальную собственность города, - сказал Аукенов.

От членов Общественного совета прозвучало предложение использовать под арестный дом здание Центра адаптации несовершеннолетних в Турксибском районе, которое практически пустует, а не вкладывать 1,4 млрд тенге в строительство.

По данным членов Общественного совета, наполняемость в Центре адаптации несовершеннолетних всего около 10-15 человек. Это здание оборудовали для женщин, пострадавших от своих мужей. Замакима обещал рассмотреть этот вопрос.

- По центру адаптации несовершеннолетних мы с вами поедем, изучим, посмотрим, я первый раз слышу. Ранее выезжали только в детскую колонию. Арестный дом - если можем не выделять бюджетные средства, то так и сделаем. Сейчас в первую очередь будем принимать из республиканской собственности бывший ИВС, для использования. В соответствии с гуманизированным законодательством люди, нарушающие закон (по статьям, где возможно применять до 40 суток ареста – Прим Авт), для них планировали, но ПСД еще нет, поэтому рассматриваем варианты, - сказал Аукенов.

Альберт Ахметов



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