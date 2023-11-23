В Алматы прокуроры возбудили три уголовных дела в отношении неплательщиков алиментов

Прокуратура Турксибского района Алматы возбудила три уголовных дела по факту неуплаты алиментов, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Турксибского района за одну неделю возбудила три уголовных дела по ст.139 УК РК по факту неуплаты алиментов, по всем делам виновные лица признаны подозреваемыми.



"Также восемь лиц привлечены к административной ответственности, в том числе с назначением административного взыскания в виде административного ареста. Последующее уклонение от обязательств повлечет за собой уголовную ответственность", – рассказали в прокуратуре города.

Прокуратура предупреждает должников о полном и своевременном исполнении обязанностей по содержанию ребенка.