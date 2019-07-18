Цифровыми камерами и распознаванием лиц ударят по преступности в Алматы

За счет тех камер, которые уже использовались ранее, в городе в 2,6 раз сократилось количество правонарушений .

Заместитель акима Ерлан Аукенов рассказал о мерах по борьбе с преступностью в Алматы, передает Zakon.kz.

В мегаполисе в этом году установят комплексы видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Всего планируется установка 1000 таких комплексов (каждый комплекс – это не менее 3 камер). В этом году будет установлено 250-300 комплексов, остальные в следующем году, к 2021 году полностью завершится и город станет значительнее безопаснее. Изначальная стоимость проекта была более 8 млрд тенге, в ходе его реализации сумма снизилась до 5 млрд тенге

- Первое – модернизация всего Центра оперативного управления, куда стекается информация со всех камер города, в самом Департаменте полиции. Второе – переход с аналогового на цифровую технологию записи с камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены в 1000 местах. Полностью покроют город, потребности, места, где совершаются основные правонарушения, в том числе кражи зеркал, хулиганства. Ни одно правонарушение не останется без внимания, полностью все можно хранить, оцифровывать, видеть. Более того, в перспективе на этой системе могут использоваться другие системы, вплоть до распознавания лиц, - сказал Ерлан Аукенов.

По его данным, за счет тех камер, которые уже использовались ранее, в городе в 2,6 раз сократилось количество правонарушений .

- Люди знают и стараются не совершать. Преступник должен понимать, что он везде под наблюдением и контролем, тогда и люди будут понимать, что в городе безопасно. Все продукты поддержаны из местного бюджета акиматом. Мы на себя взяли функции – сервисная модель и цифровизация всех процессов для снижения коррупционных рисков. Все остальное – компетенция начальника Департамента полиции, - заявил Аукенов.

По его словам, на данный момент в Алматы удалось стабилизировать фактор по преступлениям, зафиксировано снижение по всем видам правонарушений, это уже важный момент.

- Эти реформы доусилят проводимые совместно с другими органами принимаемые меры создадут инфраструктурные условия для достижения поставленной цели – снижения преступности, - заявил замакима.

Члены Общественного совета попросили назвать конкретные суммы.

-Хотелось бы, чтобы вы говорили не о прогнозах, а конкретно: столько-то средств затрачено, эффект будет такой-то, чтобы были у нас целевые индикаторы. Потому что статистика от начальника департамента полиции Алматы генерала Кудебаева – снижение уровня преступности на 0,3% – это в рамках цифровой погрешности, - отметил член ОС Ерлан Смаилов.

Аукенов ответил, что акимат строго следит за расходованием средств и вкладывает в проекты, которые приносят конкретный результат.

- Суммарно в этом году на безопасность в Алматы прогнозируется 21 млрд тенге затраченных средств из местного бюджета. Из них 11,7 млрд – ежегодные затраты на обеспечение полиции, включая форму, технику, зарплаты. По остальным затратам идет экономия. Например, купили 1000 планшетов полицейским, экономия 40%, закупили компьютеры, е-уголовное дело, экономия 30-35% на госзакупках. Провели конкурс по камерам, закладывали по ТЭО 15 млрд, договор подписали на 5,6 млрд. Прогнозируем на 30-40% снижение числа правонарушений после полного запуска. Введение дополнительной системы распознавания даст снижение еще на 30% - это из учета мирового опыта, - сказал Аукенов.

К слову, по данным замакима, установка камер требует больших усилий в части согласований.

- 8 месяцев согласовывал монтаж 1000 камер. Торговые центры были против, гостиницы, ночные клубы против того, чтобы ставили камеры. 800 точек города согласовывали. Никто не хочет, чтобы за ними контроль был. В итоге согласовали, внесли в госэкспертизу, вышло, добились. 3 года ушло на полноценное принятие ПСД. Теперь есть, деньги выделены в СПК, конкурс проведен, освоение будет по окончании монтажа. Этот процесс длительный, - поведал Ерлан Аукенов

В рамках автоматизированной системы безопасности дорожного движения (АИС БДД) будет дополнительно к существующим 110 постам наблюдения, оборудованных камерами, на дорогах города будет установлено еще 707 таких постов. Сумма проекта – 250 млн тенге. Ожидается, что после установки постов количество ПДД с травматизмом и смертностью снизится на 40-50%.

- 707 постов камер поставим до конца года, затратим 250 млн тенге, по прогнозам, это даст снижение ДТП с травматизмом и смертями ожидаем от 40 до 50%. За свои слова отвечаю. Также на снижение количества ПДД влияют такие меры, как сужение дорог, создание островков безопасности и снижение скорости движения транспорта близ социально значимых объектов до 40 км/час. Сейчас в Алматы выделено порядка 70 таких объектов, - заявил замакима.

Ранее он рассказал об установке "умных" светофоров.

Альберт Ахметов

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