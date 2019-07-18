Бектенов о продаже справок: Открываешь сайты, а там все пестрит объявлениями

В Агентстве по противодействию коррупции вновь подняли проблему продажи справок в медучреждениях страны.

Проблема продажи справок будет актуальной пока есть спрос и предложения со стороны самих медработников, поэтому в этом вопросе профильному министерству необходимо навести порядок, сказал в ходе совещания заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы своим территориям давали поручения. "Адалдық алаңы" просили подключиться. По поводу объявлениях о продаже справок на сайтах OLX, Satu.kz. Откроешь, а там все пестрит. Это говорит о том, что, конечно, есть спрос со стороны населения. Никто не хочет бегать по этим кабинетам, всем удобнее заплатить и все проблемы свои решить. Соответственно, предложение есть со стороны медицинских работников, - сказал Бектенов.

Он добавил, что эта проблема касается не только территориальных подразделений и руководителей управлений на местах, но и не снимается ответственность с профильного министерства.

- Весь этот бардак, это ваш бардак. Конечно, с министерства тоже никто не ответственность не снимает. Поэтому надо контроль усиливать и всем руководителям территориальных департаментов Агентства этот вопрос надо взять на контроль. Вроде бы вопрос мелкий и повседневный, но из таких фактов как раз и складывается общее мнение, что у нас все покупается и продается. С этим надо бороться, я уже не говорю о том, что с этими справками и больные люди, и психическими отклонениями бывает и на работу устраиваются, там документы какие-то получают. Это все есть. Пока порядок здесь не наведем, это все будет продолжаться, - отметил Олжас Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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