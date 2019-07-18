Когда Алматы будет освещен на 100%

На данный момент в некоторых районах мегаполиса остаются темные участки.

На заседании Общественного совета по вопросам безопасности подняли вопрос уличного освещения, передает Zakon.kz.

На данный момент в некоторых районах мегаполиса остаются темные участки.

- По освещению поручение дано. Вчера аким проводил отдельное совещание по этому поводу. Мы посчитали, сегодня в Алматы 115 тыс уличных светильников, нам с учетом роста города и присоединенных территорий нужно 153 тыс. светильников, дефицит порядка 40 тыс. в ближайшие 3 года вопрос будет решен, - сказал заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.

Проблемы с освещением наблюдаются в Медеуском районе. Как доложил аким района Султанбек Макежанов, в районе необходимо построить 96,9 км наружного освещения, 3239 опор по 108 улицам. Но не везде можно просто взять и поставить фонари.

- Улицы Кыз-Жибек, Найманбаева и продолжение Луганского выше Омарова считается дачным массивом. И в этой связи мы не можем проходить туда с освещением. Сейчас поручение акимата города есть, мы все силы перенаправим, чтобы не было ситуаций несчастного случая по уличному освещению (в указанном районе имеются аварийные опоры для уличного освещения – Прим Авт). Поселок Бутаковка с учетом пожелания наших жителей неделю назад освещение сделали, планируем дальше продолжить, там проживает более 3 тыс. человек, - сообщил Макежанов.

До 2021 года в Медкеуском районе планируется осветить все улицы. Сейчас там по 12 улицам разработано ПСД (проектно-сметная документация), необходимо выделение финансовых средств на строительно-монтажные работы около полмиллиона тенге. По 45 улицам разрабатывается ПСД, ориентировочно в 2020 году будет монтаж. На 51 улиц Медеуского района только предстоит разработать ПСД.

Альберт Ахметов

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