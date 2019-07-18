Поджигатель атаковал студию аниме в Японии

Погибли 23 человека.

Крупный пожар в студии Kyoto Animation, занимающейся производством аниме, произошел утром 18 июля, сообщает ren.tv.

Трагедия в Киото привела к гибели по меньшей мере 23 человек. Ранее поступала информация, что еще 40 человек получили ранения. Перед пожаром находившиеся поблизости люди услышали хлопки.

Incendie criminel au Kyoto animation.

確保の男「死ね」叫んで建物へ 駅まで逃走 京アニ火災：朝日新聞デジタル https://t.co/xwj4uWNd8I — Ingrid Hoarau (@hoarau_ingrid) 18 июля 2019 г.

Впоследствии правоохранители смогли задержать 41-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге студии. Он рассказал, что разливал по зданию горючую жидкость, после чего устроил масштабный пожар. По информации NHK, сам поджигатель оказался в больнице.

В Сети появилась информация, что поджигатель являлся завсегдатаем японского имиджборда Futaba, на котором проводят время отаку - ярые фанаты аниме и манги. Ранним утром мужчина спросил у других пользователей, сможет ли он появиться в новостях.

Напомним, что Kyoto Animation занимается выпуском популярных аниме-сериалов и полнометражек, включая "Кланнад", "Стальная тревога", "Меланхолия Харухи Судзумии".

Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 18 июля 2019 г.

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