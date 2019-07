Поджигатель атаковал студию аниме в Японии

Крупный пожар в студии Kyoto Animation, занимающейся производством аниме, произошел утром 18 июля, сообщает ren.tv.

Трагедия в Киото привела к гибели по меньшей мере 23 человек. Ранее поступала информация, что еще 40 человек получили ранения. Перед пожаром находившиеся поблизости люди услышали хлопки.

В Сети появилась информация, что поджигатель являлся завсегдатаем японского имиджборда Futaba, на котором проводят время отаку - ярые фанаты аниме и манги. Ранним утром мужчина спросил у других пользователей, сможет ли он появиться в новостях.

Напомним, что Kyoto Animation занимается выпуском популярных аниме-сериалов и полнометражек, включая "Кланнад", "Стальная тревога", "Меланхолия Харухи Судзумии".

Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi