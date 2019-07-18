Поджигатель атаковал студию аниме в Японии
Погибли 23 человека.
Крупный пожар в студии Kyoto Animation, занимающейся производством аниме, произошел утром 18 июля, сообщает ren.tv.
Трагедия в Киото привела к гибели по меньшей мере 23 человек. Ранее поступала информация, что еще 40 человек получили ранения. Перед пожаром находившиеся поблизости люди услышали хлопки.
Incendie criminel au Kyoto animation.— Ingrid Hoarau (@hoarau_ingrid) 18 июля 2019 г.
確保の男「死ね」叫んで建物へ 駅まで逃走 京アニ火災：朝日新聞デジタル https://t.co/xwj4uWNd8I
Впоследствии правоохранители смогли задержать 41-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге студии. Он рассказал, что разливал по зданию горючую жидкость, после чего устроил масштабный пожар. По информации NHK, сам поджигатель оказался в больнице.
В Сети появилась информация, что поджигатель являлся завсегдатаем японского имиджборда Futaba, на котором проводят время отаку - ярые фанаты аниме и манги. Ранним утром мужчина спросил у других пользователей, сможет ли он появиться в новостях.
Напомним, что Kyoto Animation занимается выпуском популярных аниме-сериалов и полнометражек, включая "Кланнад", "Стальная тревога", "Меланхолия Харухи Судзумии".
Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 18 июля 2019 г.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!