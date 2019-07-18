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Поджигатель атаковал студию аниме в Японии

Погибли 23 человека.

Фото : REUTERS / Kyodo18 июля 2019, 14:43

Крупный пожар в студии Kyoto Animation, занимающейся производством аниме, произошел утром 18 июля, сообщает ren.tv.

Трагедия в Киото привела к гибели по меньшей мере 23 человек. Ранее поступала информация, что еще 40 человек получили ранения. Перед пожаром находившиеся поблизости люди услышали хлопки.

Впоследствии правоохранители смогли задержать 41-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге студии. Он рассказал, что разливал по зданию горючую жидкость, после чего устроил масштабный пожар. По информации NHK, сам поджигатель оказался в больнице.

В Сети появилась информация, что поджигатель являлся завсегдатаем японского имиджборда Futaba, на котором проводят время отаку - ярые фанаты аниме и манги. Ранним утром мужчина спросил у других пользователей, сможет ли он появиться в новостях.

Напомним, что Kyoto Animation занимается выпуском популярных аниме-сериалов и полнометражек, включая "Кланнад", "Стальная тревога", "Меланхолия Харухи Судзумии".


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