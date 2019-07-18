Димаш Кудайберген отреагировал на успех своего бывшего соперника

Певцы знают друг друга давно.

Казахстанский талант, "человек шести октав" Димаш Кудайберген поздравил соотечественника Адильхана Макина с успехом на конкурсе "Славянский базар" в Витебске, передает Zakon.kz.

Димаш, выигрывавший этот же конкурс в 2015 году, поздравил с аналогичным достижением в 2019-м Адильхана.

Поздравляю с победой! Желаю тебе расти дальше!" – написал Димаш на своей странице в Instagram.

Адильхан Макин поблагодарил Димаша в комментариях добродушным: "Рахмет, брат".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Жеңiсiң құтты болсын! Өсе бер, өркендей бер! Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 17 Июл 2019 в 11:21 PDT

Как стало известно, певцы знают друг друга давно, в 2012 году они оба соревновались в республиканском конкурсе молодых исполнителей "Жас қанат" (Молодое крыло). Макину удалось дойти до финала, а Димаш стал победителем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram S dnem rojdeniya Dimonruler☝️ #OMIRKUWTI #2012 Публикация от Makin Adilkhan (@makin.khan) 24 Май 2019 в 12:34 PDT

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