Сестренка Димаша Кудайбергена восхитила подписчиков своей нежностью

На днях Раушан Кудайберген, младшая сестренка известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, порадовала Instagram-пользователей нежной фотосессией, сообщает Zakon.kz.

Со слов Раушан, она опубликовала фото на своей странице в Instagram, чтобы те просто не затерялись в галерее ее телефона. Однако такое решение не оставило никого равнодушным.

Нежный образ красавицы Раушан в лучах солнца вызвал массу положительных эмоций у ее подписчиков.

"Раушан все прекраснее с каждым днем! Это называют: расцвела! В каждом движении, в каждой позе – изящество и грация!" – отметила Instagram-пользовательница по имени Татьяна.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

Раушан родилась в 2001 году в городе Актобе в семье заслуженных деятелей Казахстана – Каната и Светланы Айтбаевых. С детства она, как и ее старший брат Димаш, проявляла интерес к музыке. В 2018 году Раушан дебютировала на сцене вместе с Димашем, исполнив дуэтом песню Селин Дион "All by Myself" на праздничном концерте Ассамблеи народа Казахстана.

В 2023 году Раушан вместе с братьями Димашем и Абильмансуром приняла участие в съемках клипа на песню "Together". Музыку к этой композиции написал их младший брат Абильмансур, для которого это стало дебютной работой в качестве композитора.

