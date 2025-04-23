Сестренка Димаша Кудайбергена восхитила подписчиков своей нежностью
Со слов Раушан, она опубликовала фото на своей странице в Instagram, чтобы те просто не затерялись в галерее ее телефона. Однако такое решение не оставило никого равнодушным.
Нежный образ красавицы Раушан в лучах солнца вызвал массу положительных эмоций у ее подписчиков.
"Раушан все прекраснее с каждым днем! Это называют: расцвела! В каждом движении, в каждой позе – изящество и грация!" – отметила Instagram-пользовательница по имени Татьяна.
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Раушан родилась в 2001 году в городе Актобе в семье заслуженных деятелей Казахстана – Каната и Светланы Айтбаевых. С детства она, как и ее старший брат Димаш, проявляла интерес к музыке. В 2018 году Раушан дебютировала на сцене вместе с Димашем, исполнив дуэтом песню Селин Дион "All by Myself" на праздничном концерте Ассамблеи народа Казахстана.
В 2023 году Раушан вместе с братьями Димашем и Абильмансуром приняла участие в съемках клипа на песню "Together". Музыку к этой композиции написал их младший брат Абильмансур, для которого это стало дебютной работой в качестве композитора.
Ее брат Димаш Кудайберген отреагировал на смерть Папы Римского Франциска, а также рассказал о продаже билетов на свою встречу в Алматы.