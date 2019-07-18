Атамбаеву вручили третью повестку с вызовом на допрос в МВД

Две предыдущие повестки он игнорировал, заявляя, что "даже в руки их брать не будет".

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева третий раз вызвали на допрос в МВД страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ведомства.

- Ему направлена повестка для явки на допрос в качестве свидетеля завтра в 10 часов утра, - заявили в МВД.

По данным милиции, повестку вручили представителю Атамбаева сегодня утром, возле резиденции бывшего главы государства в пригородном селе Кой-Таш.

До этого экс-президента уже дважды вызывали на допрос в Главное следственное управление МВД для дачи показаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако все повестки он игнорировал заявляя, что "даже в руки их брать не будет".

Напомним, парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Вскоре после вступления в должность Жээнбекова, в отношении ряда чиновников из команды Атамбаева были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям. Под судом находятся два бывших премьер-министра, два экс-мэра столицы и ряд других известных политиков. Все они неоднократно называли обвинения в свой адрес "политически мотивированными".

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