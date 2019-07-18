Аружан Саин назначена Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане

Указ о назначении подписал Касым-Жомарт Токаев.

Распоряжением Главы государства Саин Аружан назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сауле Муханбедиановна Айтпаева освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан.

Саин Аружан родилась 10 августа 1976 года в Кызылорде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (1993)

Факультет географии, кафедра экологии и мониторинга

Трудовой стаж:

· Телеведущая ежедневной программы "Разминка" на телеканале Хабар (с 1993);

· Телеведущая кулинарной программы "Быстро и Вкусно", затем "Звездное меню" (1994-1999);

· Телеведущая детской игровой передачи "Еркемай" (1994-2000);

· Телеведущая познавательно-развлекательной программы "Мамина школа", на телеканале Ел Арна (2006);

· Телеведущая ток-шоу "Спокойствие, только спокойствие" (2010);

· Телеведущая программы "Подари детям Жизнь" (с 2011)

Прочие должности:

· Основатель продюсерского центра "Аружан и Компания" (1994);

· Основатель благотворительного фонда Добровольное Общество "Милосердие" (2006);

· Член Общественного совета г. Алматы (с 29.03.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Премии: Алтын Журек, в номинации "За заботу об инвалидах" (2009)

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